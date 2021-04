Coronavirus, la protesta delle palestre: il 20 per cento riapre nonostante le multe (Di giovedì 8 aprile 2021) La protesta delle palestre contro le chiusure. Il 20 per cento delle strutture ha riaperto nonostante il rischio multe. ROMA – E’ iniziata la protesta delle palestre contro le chiusure. Almeno il 20% delle strutture ha deciso di riaprire illegalmente per dare un chiaro segnale al Governo. I numeri, riportati dall’Ansa, sembrano essere destinati ad aumentare nei prossimi giorni per cercare di sopravvivere alla crisi economica. Il 30% delle palestre, infatti, molto probabilmente non riaprirà dopo un anno di chiusura. Guglielmi: “Ristori cospicui solo ai lavoratori sportivi, istruttori, tecnici e allenatori” A commentare i motivi della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Lacontro le chiusure. Il 20 perstrutture ha riapertoil rischio. ROMA – E’ iniziata lacontro le chiusure. Almeno il 20%strutture ha deciso di riaprire illegalmente per dare un chiaro segnale al Governo. I numeri, riportati dall’Ansa, sembrano essere destinati ad aumentare nei prossimi giorni per cercare di sopravvivere alla crisi economica. Il 30%, infatti, molto probabilmente non riaprirà dopo un anno di chiusura. Guglielmi: “Ristori cospicui solo ai lavoratori sportivi, istruttori, tecnici e allenatori” A commentare i motivi della ...

