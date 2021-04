AstraZeneca, Bassetti: “Tanti errori. La reputazione scientifica del vaccino è compromessa” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Su AstraZeneca è stata fatta tanta confusione e ovviamente oggi il vaccino è compromesso per quanto riguarda la sua reputazione scientifica. Prima sì poi no, così le persone sono smarrite. Io sono convinto che sia un ottimo vaccino e i dati inglesi confermano che ha ridotto i decessi e le ospedalizzazioni. Ma, ahimè, conta anche la L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) “Suè stata fatta tanta confusione e ovviamente oggi ilè compromesso per quanto riguarda la sua. Prima sì poi no, così le persone sono smarrite. Io sono convinto che sia un ottimoe i dati inglesi confermano che ha ridotto i decessi e le ospedalizzazioni. Ma, ahimè, conta anche la L'articolo .

