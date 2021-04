Ajax-Roma, dove vederla. All-in di coppa (Di giovedì 8 aprile 2021) Fonseca al bivio, ma la Roma può fare il blitz ad Amsterdam Ajax-Roma, dove vederla Ajax-Roma, dove vederla Ajax-Roma, dove vederla – Alla Johan Cruiff Arena la Roma non potrà più permettersi passi falsi, perché la posizione del tecnico Paulo Fonseca, rispetto alle ambizioni dei Friedkin, è praticamente al bivio, con il rischio di essere a fine corsa in caso di un’eliminazione dall’Europa League fra sette giorni. Il cammino dell’allenatore portoghese nella competizione internazionale è in realtà tutt’altro che negativo, perché 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in due stagioni rappresentano un cammino più che dignitoso, anche se la società non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Fonseca al bivio, ma lapuò fare il blitz ad Amsterdam– Alla Johan Cruiff Arena lanon potrà più permettersi passi falsi, perché la posizione del tecnico Paulo Fonseca, rispetto alle ambizioni dei Friedkin, è praticamente al bivio, con il rischio di essere a fine corsa in caso di un’eliminazione dall’Europa League fra sette giorni. Il cammino dell’allenatore portoghese nella competizione internazionale è in realtà tutt’altro che negativo, perché 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in due stagioni rappresentano un cammino più che dignitoso, anche se la società non ...

