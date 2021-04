Vaccino AstraZeneca, “uso preferenziale” per gli over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ultime ore i comitati di farmaco-vigilanza e dei vaccini, di Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati per quel che riguarda lo sviluppo di fenomeni trombotici a carico dei seni venosi celebrali, la valutazione fatta dal comitato dell’Ema, è che il nesso di causalità, non dimostrato definitivamente, è stato rilevato come plausibile, lo sviluppo di queste complicanze non è definitivamente chiarito, ci sono ipotesi di reazioni ma il verificarsi di questi fenomeni, che sono molto rari”. Lo ha detto il presidente del Css, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sulle valutazioni dell’Ema in relazione al Vaccino AstraZeneca. “La maggior parte di questi eventi si sono osservati in soggetti di sesso femminile, sotto i 60 anni di età, anche se l’Ema ha dichiarato che non ci sono fattori di rischio evidenziati – ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ultime ore i comitati di farmaco-vigilanza e dei vaccini, di Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati per quel che riguarda lo sviluppo di fenomeni trombotici a carico dei seni venosi celebrali, la valutazione fatta dal comitato dell’Ema, è che il nesso di causalità, non dimostrato definitivamente, è stato rilevato come plausibile, lo sviluppo di queste complicanze non è definitivamente chiarito, ci sono ipotesi di reazioni ma il verificarsi di questi fenomeni, che sono molto rari”. Lo ha detto il presidente del Css, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sulle valutazioni dell’Ema in relazione al. “La maggior parte di questi eventi si sono osservati in soggetti di sesso femminile, sotto i 60 anni di età, anche se l’Ema ha dichiarato che non ci sono fattori di rischio evidenziati – ha ...

RobertoBurioni : Fino a quando AstraZeneca rimarrà in silenzio, con un comportamento che io ritengo inaccettabile, non parlerò più… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - vale2bertoni : RT @FrancoBechis: In questo momento il governo, Figliuolo e il Cts stanno provocando il più incredibile caos che si sia mai visto sul vacci… - Lorena20289723 : RT @DrMCecconi: Si rischia di più con #COVID19 o con AstraZeneca? Sempre di più con #COVID19 anche per soggetti a basso rischio; il benef… -