Vaccino AstraZeneca, Locatelli: "Raccomandato uso preferenziale per over 60. Nessuno stop per seconda dose". Rezza: "Domani circolare darà indicazioni a Regioni"

Vaccino AstraZeneca: la decisione del governo italiano dopo il parere dell'Ema Dopo il nuovo parere dell'Ema, che in una conferenza stampa ha confermato una possibile correlazione tra i rari eventi di trombosi registrati in tutta Europea e il Vaccino di AstraZeneca, il ministero della Salute italiano, insieme ad Aifa ha deciso di raccomandare l'uso del siero anglo-svedese agli over 60. La comunicazione ufficiale è arrivata durante la conferenza stampa di questa sera a cui hanno partecipato anche Franco Locatelli, presidente del Css, Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, e Nicola Magrini, direttore generale di Aifa. Di seguito la diretta della conferenza, seguita da TPI in tempo reale.

