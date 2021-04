Vaccini ridotti per i medici di base. A Genova il rebus degli appuntamenti slittati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ognuno dei sei poli cittadini passerà da 280 a 192 dosi al giorno. La Asl: “Nessuna prenotazione sarà cancellata” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ognuno dei sei poli cittadini passerà da 280 a 192 dosi al giorno. La Asl: “Nessuna prenotazione sarà cancellata”

Advertising

viciobonura : @marieta99044909 @Scilla81757276 Per fortuna che ora abbiamo i vaccini francesi, grazie a Macron, altrimenti saremm… - nicolacichelli : @Cecilia16484158 @Mariang47614228 Non dimentichiamo che i vaccini disponibili sono stati ottenuti entro tempi eccez… - nonabbiatepaura : @RobertoBurini Non si può vivere per sempre, ma nemmeno morire di fame. Ripetitelo come mantra e ricorda chi ci ha… - Estera89 : @PosapianoR @stanzaselvaggia Uh Gesù, tutto quello che andava fatto è stato fatto in tempi più brevi in quanto l'em… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @eretico_l @sferriam @celestinoceles7 @vincenz94704898 @Anna302478978 @Overbite71 @sedicizero @ilbuonpaztore @biif @Sm… -