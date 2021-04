Una vita, anticipazioni 7 aprile: un bacio inaspettato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il rapporto tra Camino e Maite si farà sempre più intenso e le due, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 7 aprile, si scambieranno un appassionato bacio. Nel frattempo, Felipe sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva, confiderà a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia e lui gli consiglierà di sposare la Salmeron per evitare uno scandalo. Una vita, spoiler 7 aprile: Felipe confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia Genoveva, di ritorno dal trionfale ricevimento a palazzo, ha detto a Felipe di essere quasi certa di aspettare un figlio da lui. L'uomo che non se lo aspettava minimamente è rimasto sconcertato dalla notizia della gravidanza della sua fidanzata e non sapendo più cosa fare, parlerà con il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il rapporto tra Camino e Maite si farà sempre più intenso e le due, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 7, si scambieranno un appassionato. Nel frattempo, Felipe sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva, confiderà a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia e lui gli consiglierà di sposare la Salmeron per ere uno scandalo. Una, spoiler 7: Felipe confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia Genoveva, di ritorno dal trionfale ricevimento a palazzo, ha detto a Felipe di essere quasi certa di aspettare un figlio da lui. L'uomo che non se lo aspettava minimamente è rimasto sconcertato dalla notizia della gravidanza della sua fidanzata e non sapendo più cosa fare, parlerà con il ...

