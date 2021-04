Tg Riabilitazione | edizione del 7 aprile 2021

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via l’edizione 2021 del Master Universitario di I livello in Fisioterapia Cardiorespiratoria e di Area Critica, il più importante percorso universitario di I livello rivolto ai fisioterapisti dell’ambito cardiorespiratorio. Il Master, istituito nel 2003, e’ coordinato dal professor Mario Nosotti, direttore dell’Uoc di Chirurgia toracica, Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e viene sviluppato grazie alla consolidata collaborazione tra Universita’ degli Studi di Milano, Arir e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. “Da tutta Italia, come Associazione di riferimento, continuiamo a ricevere richieste di formazione puntuale e appropriata rispetto ai piu’ importanti bisogni professionali in ambito cardiorespiratorio- commenta Marta Lazzeri, presidente Arir- Il Master anche quest’anno conferma la sua centralità, e’ il percorso di riferimento per tutti i fisioterapisti che intendono realmente irrobustire la propria esperienza scientifica nel settore”. – LESIONI NEUROLOGICHE, PROGETTO RIABILITATIVO E’ PERSONALIZZATO

