Tg Politico Parlamentare | edizione del 7 aprile 2021

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “I benefici” del vaccino AstraZeneca “superano i rischi”. L’Ema, l’ente europeo per il farmaco, torna a ribadire l’efficacia del vaccino anglosvedese. AstraZeneca, spiegano da Bruxelles dopo una nuova serie di esami scientifici, puo’ scatenare alcune trombosi, ma questi effetti collaterali sono “molto rari”. E soprattutto non devono frenarne la somministrazione: il vaccino, assicura l’Ema, è “altamente efficace” ed evita i ricoveri ospedalieri. La raccomandazione, però, è di contattare un medico in caso di sintomi dopo la vaccinazione. Intanto il dibattito politico si accende sulle riaperture. Il centrodestra al governo, con Forza Italia e Lega, chiede a Draghi di predisporre un calendario per la ripresa. “Troppe persone stanno soffrendo senza lavoro”, dice il sottosegretario Claudio Durigon. Dopo le proteste di ieri, alcuni ristoratori continuano la disobbedienza e riaprono, nonostante i divieti. A Roma, a pochi metri da palazzo Chigi, un ristorante torna ad apparecchiare i tavoli. “Apriamo per necessità- dice il titolare- non sappiamo più come far fronte alle spese”. ERDOGAN UMILIA VON DER LEYEN, L’INDIGNAZIONE EUROPEA