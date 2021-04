Sud, via libera al bando per 2800 assunzioni l’on. Nesci (M5s) rivendica l’operato del Governo Conte 2 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella parte d’Italia, Sud, martoriata in primis dalla desertificazione occupazionale, divenuta più ampia in seguito all’epidemia Covid-19, fa un certo effetto in senso positivo sapere dell’assunzione di qualche migliaia di cittadini nella pubblica amministrazione. Un evento che coinvolgerà anche la Calabria e Città come Crotone che ha visto il personale del settore pubblico ridursi ai minimi termini. L’inversione di rotta per quanto riguarda nuove assunzioni è stato annunciato dall’on. Dalila Nesci (M5s) sottosegretario per il Sud nell’attuale Governo. “Il bando per le 2800 figure tecniche che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizia – ha dichiarato l’on. Nesci – un processo di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella parte d’Italia, Sud, martoriata in primis dalla desertificazione occupazionale, divenuta più ampia in seguito all’epidemia Covid-19, fa un certo effetto in senso positivo sapere dell’assunzione di qualche migliaia di cittadini nella pubblica amministrazione. Un evento che coinvolgerà anche la Calabria e Città come Crotone che ha visto il personale del settore pubblico ridursi ai minimi termini. L’inversione di rotta per quanto riguarda nuoveè stato annunciato dal. Dalila(M5s) sottosegretario per il Sud nell’attuale. “Ilper lefigure tecniche che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizia – ha dichiarato– un processo di ...

