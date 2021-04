Scuola | attacco hacker al registro elettronico

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilutilizzato nelle scuole italiane è stato oggetto di un. Lo ha reso noto Axios, la società che gestisce il servizio per circa 5,6 milioni di alunni. “A seguito dell’subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire ildi emergenza del protocollo”, si legge sul sito della stessa società che ha informato che ilsarà ripristinato in giornata e disponibile con tutti i suoi servizi entro la mattina di domani.

Rientro senza Registro Elettronico per molti studenti e professori. La piattaforma: "Risolveremo entro domani" Rientro a scuola senza registro elettronico Axios, vittima di un attacco hacker alla vigilia di Pasqua. La piattaforma, che fornisce il servizio su cui poggiano molti istituti scolastici, ritornerà operativa ... Il registro elettronico, andato fuori uso a causa di un attacco hacker, sarà disponibile entro la mattina di domani. A comunicarlo è la società. Un attacco hacker alla scuola, nel giorno del ritorno tra i banchi per oltre 5 milioni di studenti - circa 6 alunni su 10 - in Italia: il registro elettronico...