Privacy, il Garante a Facebook: “Permetta agli utenti verifica del furto dati” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione“. E’ quanto si legge in un comunicato. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione“. E’ quanto si legge in un comunicato.

fattoquotidiano : Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio pe… - LaStampa : Il Garante per la Privacy chiede a Facebook un servizio per verificare il furto dei dati - chiccaditarant1 : RT @mante: Ieri il Garante Privacy ha avvisato tutti e oggi uno dei servizi per controllare se i propri dati Facebook siano pubblici o meno… - infoitscienza : Il Garante per la Privacy chiede a Facebook un servizio per verificare il furto dei dati - infoitscienza : Garante Privacy: Facebook limiti i danni -