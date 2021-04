Mercedes: in primo trim. vendite globali +22,3%, vola mercato Cina (+60%) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Si è chiuso con 590.999 unità vendite a livello globale, pari a un incremento annuo del 22,3%, il primo trimestre 2021 di Mercedes-Benz Cars . Una performance, si sottolinea a Stoccarda, spinta dall'andamento dei due principali mercati mondiali, quello cinese e quello statunitense, oltre che dalla forte domanda per i modelli elettrificati della gamma xEV, che in Europa hanno rappresentato un quarto delle vendite di Mercedes-Benz e smart. A livello globale, le plug-in e le 100% elettriche dei due brand sono salite al 10% delle vendite totali, con circa 59.000 unità (di cui 16.000 elettriche 'pure'). A livello regionale spicca il +46,6% della regione Asia-Pacifico , risultato trainato dalle vendite in Cina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Si è chiuso con 590.999 unitàa livello globale, pari a un incremento annuo del 22,3%, ilestre 2021 di-Benz Cars . Una performance, si sottolinea a Stoccarda, spinta dall'andamento dei due principali mercati mondiali, quello cinese e quello statunitense, oltre che dalla forte domanda per i modelli elettrificati della gamma xEV, che in Europa hanno rappresentato un quarto delledi-Benz e smart. A livello globale, le plug-in e le 100% elettriche dei due brand sono salite al 10% delletotali, con circa 59.000 unità (di cui 16.000 elettriche 'pure'). A livello regionale spicca il +46,6% della regione Asia-Pacifico , risultato trainato dallein...

