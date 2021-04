Letta a La7: “Su ddl Zan e Ius Soli non ammaino bandiere, sono leggi che tolgono da medioevo. Migranti? Salvataggio in mare è un dovere” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Draghi si è presentato con un programma e la maggioranza di governo si è formata sulla base di quel programma. Poi in Parlamento ci sono discussioni su temi come quelli sui diritti, su cui io non ho nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere. Quando parlo di ddl Zan contro la omotransfobia e di Ius Soli, parlo di leggi che porterebbero il nostro Paese nel futuro e che ci toglierebbero dal medioevo”. Così a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd Enrico Letta risponde a una domanda della giornalista di Domani, Daniela Preziosi, che gli chiede lumi sulla contrarietà della Lega al ddl Zan e sulla tenuta della maggioranza di governo. Letta si pronuncia anche sull’immigrazione: “Il Pd he guiderò io sarà sulla linea che voglio portare avanti: c’è bisogno di trattare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Draghi si è presentato con un programma e la maggioranza di governo si è formata sulla base di quel programma. Poi in Parlamento cidiscussioni su temi come quelli sui diritti, su cui io non ho nessuna intenzione di ammainare le nostre. Quando parlo di ddl Zan contro la omotransfobia e di Ius, parlo diche porterebbero il nostro Paese nel futuro e che ci toglierebbero dal”. Così a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd Enricorisponde a una domanda della giornalista di Domani, Daniela Preziosi, che gli chiede lumi sulla contrarietà della Lega al ddl Zan e sulla tenuta della maggioranza di governo.si pronuncia anche sull’immigrazione: “Il Pd he guiderò io sarà sulla linea che voglio portare avanti: c’è bisogno di trattare ...

