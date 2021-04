La Lu-La bussa ancora: l’Inter batte il Sassuolo e apre la porta scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Inter fa un passo decisivo verso lo scudetto stasera. I nerazzurri hanno battuto in casa il Sassuolo per 2-1 nel match di recupero della 28^ giornata di Serie A portando a +11 il distacco dalla vice capolista Milan. A guidare i nerazzurri sono stati ancora Lukaku e Lautaro una coppia che stasera da 36 gol. I neroverdi hanno accorciato le distanze all'84' con una bella conclusione di Traore. Match che l'Inter ha iniziato bene contro un Sassuolo che ha subito per quasi un tempo. Nerazzurri in vantaggio grazie al solito Lukaku al suo primo gol di testa in campionato. Per il Sassuolo, tanto possesso palla ma poca concretezza. Poi però la squadra di De Zerbi si è svegliata nella ripresa affacciandosi ripetutamente dalle parti di Handanovic che comunque non ha dovuto compiere interventi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Inter fa un passo decisivo verso lostasera. I nerazzurri hanno battuto in casa ilper 2-1 nel match di recupero della 28^ giornata di Serie Ando a +11 il distacco dalla vice capolista Milan. A guidare i nerazzurri sono statiLukaku e Lautaro una coppia che stasera da 36 gol. I neroverdi hanno accorciato le distanze all'84' con una bella conclusione di Traore. Match che l'Inter ha iniziato bene contro unche ha subito per quasi un tempo. Nerazzurri in vantaggio grazie al solito Lukaku al suo primo gol di testa in campionato. Per il, tanto possesso palla ma poca concretezza. Poi però la squadra di De Zerbi si è svegliata nella ripresa affacciandosi ripetutamente dalle parti di Handanovic che comunque non ha dovuto compiere interventi ...

