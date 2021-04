Juve-Napoli, Gattuso ne cambia sette rispetto al Crotone: le probabili formazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Finalmente si gioca. Si recupera oggi alle 18.45 all’Allianz Stadium di Torino la terza giornata di campionato con la sfida tra Juventus e Napoli. Sei mesi dopo la data iniziale, le due compagini sono pronte a scendere in campo e darsi battaglia per un posto in Champions League. I bianconeri hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, mentre la formazione partenopea viene da sei risultati utili consecutivi con cinque vittorie e un pareggio. Rino Gattuso dovrebbe effettuare sette cambi rispetto alla squadra scesa in campo contro il Crotone, con tre rientri importanti. Meret ha vinto il ballottaggio con Ospina. In difesa torna Koulibaly dopo un turno di squalifica: al suo fianco preferito Rrahmani a Manolas. Sugli esterni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Finalmente si gioca. Si recupera oggi alle 18.45 all’Allianz Stadium di Torino la terza giornata di campionato con la sfida trantus e. Sei mesi dopo la data iniziale, le due compagini sono pronte a scendere in campo e darsi battaglia per un posto in Champions League. I bianconeri hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, mentre la formazione partenopea viene da sei risultati utili consecutivi con cinque vittorie e un pareggio. Rinodovrebbe effettuarecambialla squadra scesa in campo contro il, con tre rientri importanti. Meret ha vinto il ballottaggio con Ospina. In difesa torna Koulibaly dopo un turno di squalifica: al suo fianco preferito Rrahmani a Manolas. Sugli esterni ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - CorSport : #Pirlo si gioca la #Juve: #Allegri o #Tudor se il Napoli vince - ValerioLettieri : INTER-SASSUOLO/NAPOLI-JUVE - rossella_des : Io che faccio tweet su Leonardo per non pensare che mi sto cagando sotto per Juve-Napoli -