Incendio sulle alture di Arenzano | il fumo arriva in paese

Advertising

PediciniEu : I #ristoratori chiedono alla politica risposte certe sulle #riaperture. Ma il #Governo italiano cerca di spegnere u… - genovatoday : Arenzano, incendio sulle alture, elicottero in azione - bisagnino : Vasto incendio sulle alture di Arenzano, all'opera i vigili del fuoco - GenovaQuotidian : Incendio sulle alture di Arenzano, Vigili del fuoco al lavoro - autocommand : RT @PediciniEu: I #ristoratori chiedono alla politica risposte certe sulle #riaperture. Ma il #Governo italiano cerca di spegnere un incend… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sulle

Il Secolo XIX

sui monti dietro Arenzano Arenzano " Nel tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile, è scoppiato unsui monti dietro Arenzano, precisamente vicino al passo della Gava. Sul posto gli uomini dell'antincendio boschivo, della Croce Rossa di Arenzano, e i Vigili del Fuoco con l'elicottero. Le ...E' in corso l'intervento dei vigili del fuocoalture di Arenzano per unche sta interessando la zona montana nei presso del rifugio Gilwell vicino al Passo della Gava in una zona completamente disabitata. Operativo anche l'...Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Asti questo pomeriggio, mercoledì 7 aprile, a Sessant, in località Valle Artiglione, in provincia di Asti: a fuoco delle sterpaglie che hanno coinvolto c ...Lecco, 7 aprile 2021 - Incendio boschivo alle pendici del monte San Martino, sopra Lecco: contrastando il forte vento, le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite ad arrestare l'avanzamento ...