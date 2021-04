Gianni Sperti parla dei suoi ritocchi estetici al viso

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 aprile 2021)si è rifatto qualcosa nel? La risposta è sì e ad ammetterlo è stato proprio lui via Instagram. “Se mi sono rifatto qualcosa in? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il”. Una confessione che tuttavia non ci ha lasciato a bocca aperta, dato che già l’anno scorso avevato di “piccoli” facciali. “Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno (ride). Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che ...