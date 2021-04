Gianni Morandi | finalmente la bella notizia Dimesso dall’ospedale dopo un mese | le sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Unfaè stato ricoverato per ustioniun incidente in campagna. ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontavano dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bolognal’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Immediati sono stati i soccorsi, il cantante di Monghidoro (76 anni) è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. Qui è stato curato dai medici, che hanno rilevato, in particolare, importanti ustioni alla mano destra. Per questo motivo è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori ...