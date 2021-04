Elisa Isoardi e il nuovo progetto a Mediaset: l'indiscrezione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le voci che parlano del futuro in televisione di Elisa Isoardi sono davvero molte e secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano la bella conduttrice dovrebbe restare in casa Mediaset. L'attuale naufraga sta molto piacendo all'interno de L'Isola dei Famosi dove sta dimostrando tutta la sua grinta e la sua tenacia. L'abbandono alla Rai pare ormai definitivo e proprio per questo Elisa potrebbe essere la protagonista di un nuovo progetto Mediaset. Vediamo cosa si conosce del futuro televisivo della Isoardi. Elisa Isoardi in Mediaset: l'indiscrezione Sul web da giorni impazzano voci che parlano di una Elisa Isoardi come nuova ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le voci che parlano del futuro in televisione disono davvero molte e secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano la bella conduttrice dovrebbe restare in casa. L'attuale naufraga sta molto piacendo all'interno de L'Isola dei Famosi dove sta dimostrando tutta la sua grinta e la sua tenacia. L'abbandono alla Rai pare ormai definitivo e proprio per questopotrebbe essere la protagonista di un. Vediamo cosa si conosce del futuro televisivo dellain: l'Sul web da giorni impazzano voci che parlano di unacome nuova ...

