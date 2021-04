Denise Pipitone | siamo tutti vittima del “…nella prossima puntata”

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - fanpage : ?? Caso Denise Pipitone Il suo vero nome sarebbe Angela, cosa è appena emerso. - escapefromLA_ : RT @perchetendenza: 'Fanpage': Perché aveva riportato la notizia per la quale il legale di Piera Maggio Giacomo Frazzitta avrebbe reso noto… - UnoFRAtanti : Corriere della Sera e Fan Page speculano sul caso Denise Pipitone affermando di avere notizie definitive sul caso R… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Di Vittorio Senese - 07/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Si addensano le nubi sul presunto ritrovamento di. Qualche ora fa, Fanpage.it, aveva dato notizia che Olesya Rostova , ragazza di Mosca rapita da piccola, non è. L'indiscrezione proverrebbe dall'avvocato Giacomo ...... la giovane rapita da piccola e in cerca dei genitori, e di, la bimba rapita in Sicilia il primo settembre del 2004. È forse un modo per smentire una sua ammissione di diverso taglio ...«Basta con tutto questo clamore», sussurra la nonna di Denise quando l’ultima troupe televisiva ha ... è stato fornito solo il dato del gruppo sanguigno all’avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo ...Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "Al momento non posso dire nulla, parleremo dopo la trasmissione che andrà in onda sulla tv russa. Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non h ...