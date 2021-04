Da domani Anm riattiva la Linea 3M | porterà i napoletani a Capodimonte per i vaccini

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un bus nato per godersi l’arte ae che dariprende a circolare per la campagna vaccinale contro il Covid19. Anm ha deciso infatti di far ripartire la circolazione della3M, che collega Piazza Dante e il Museo Mann con il Real Bosco die che era stato sospeso dopo l’istituzione della zona rossa e la chiusura dei musei che vengono collegati dall’autobus. Con l’apertura del centro vaccinale alla Fagianeria di, Anm ha deciso dire lada, 8 aprile, con corse programmate ogni 25’ tra il centro città (piazza Dante-Museo MANN) e Porta Miano, l’ingresso del parco diper i vaccinandi. “I servizi di trasporto – spiega ...

