Covid, Lopalco: “Dad a scelta dai genitori, non c’è alternativa in Puglia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) A giugno la circolazione di Sars-Cov-2, il virus che causa la Covid-19, si ridurrà. Ma sarà opportuno non andare all'estero per le vacanze estive. A dirlo è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione Puglia a "The Breakfast" su Radio Capital. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) A giugno la circolazione di Sars-Cov-2, il virus che causa la-19, si ridurrà. Ma sarà opportuno non andare all'estero per le vacanze estive. A dirlo è l'epidemiologo Pierluigi, assessore alla sanità della Regionea "The Breakfast" su Radio Capital. L'articolo .

fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - orizzontescuola : Covid, Lopalco: “Dad a scelta dai genitori, non c’è alternativa in Puglia” - JosephMIFSUD206 : RT @Etruria72: Covid, Lopalco: ”medici vaccinati hanno infettato alcuni reparti” 4 Aprile 2021 Lopalco: I vaccinati possono contagiare! Va… - Etruria72 : Covid, Lopalco: ”medici vaccinati hanno infettato alcuni reparti” 4 Aprile 2021 Lopalco: I vaccinati possono contag… - Aokaze87 : Covid, Lopalco: ”medici vaccinati hanno infettato alcuni reparti” -