Covid, balzo dei decessi in Italia: sono 627. Calano ricoveri e tasso positività. I DATI (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 7 aprile, il totale delle vittime è arrivato a 112.374. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 i nuovi casi di coronavirus, su 339.939 tamponi (ieri 7.767 casi su 112.962 test). La percentuale di positivi scende al 4%. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 29.316 (-21) i ricoverati con sintomi e 3.683 (-60) le persone in terapia intensiva (276 gli ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 3.700.393 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 7 aprile, il totale delle vittime è arrivato a 112.374. Nelle ultime 24 orestati 13.708 i nuovi casi di coronavirus, su 339.939 tamponi (ieri 7.767 casi su 112.962 test). La percentuale di positivi scende al 4%. Per quanto riguarda gli ospedali,29.316 (-21) i ricoverati con sintomi e 3.683 (-60) le persone in terapia intensiva (276 gli ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i casi totali3.700.393

Advertising

benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, balzo dei decessi in Italia: sono 627. Calano ricoveri e tasso positività. I DATI - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Covid, balzo dei decessi in Italia: sono 627. Calano ricoveri e tasso positività. I DATI - SkyTG24 : Covid, balzo dei decessi in Italia: sono 627. Calano ricoveri e tasso positività. I DATI - Fusillide : RT @Avvenire_Nei: Covid. Balzo delle vittime in 24 ore: 627. Ma cala il tasso di positività - Mariate48641882 : RT @Avvenire_Nei: Covid. Balzo delle vittime in 24 ore: 627. Ma cala il tasso di positività -