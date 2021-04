Cos’è la “sindrome del personaggio principale” che sta avendo tanto successo su TikTok (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono oltre 5,2 miliardi le visualizzazioni dei contenuti legati all’hashtag MainCharacter su TikTok. Un numero veramente alto che dà la misura di un fenomeno che sta coinvolgendo i ragazzi che creano contenuti sul social cinese, tendenza che è già stata presa in esame nei suoi aspetti psicologici. I video raccolti sotto questa etichetta mostrano i giovani recitare in scenari immaginari che li vedono come protagonisti: dall’ammirare il tramonto sullo skyline di New York all’immedesimarsi nei personaggi principali di un film in determinate scene, i ragazzi mostrano su TikTok una versione romanzata della propria vita che – spesso e volentieri – si basa su cliché cinematografici. LEGGI ANCHE >>> TikTok diventa più inclusivo con il generatore automatico di sottotitoli Maincharacter su TikTok come conseguenza di un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono oltre 5,2 miliardi le visualizzazioni dei contenuti legati all’hashtag MainCharacter su. Un numero veramente alto che dà la misura di un fenomeno che sta coinvolgendo i ragazzi che creano contenuti sul social cinese, tendenza che è già stata presa in esame nei suoi aspetti psicologici. I video raccolti sotto questa etichetta mostrano i giovani recitare in scenari immaginari che li vedono come protagonisti: dall’ammirare il tramonto sullo skyline di New York all’immedesimarsi nei personaggi principali di un film in determinate scene, i ragazzi mostrano suuna versione romanzata della propria vita che – spesso e volentieri – si basa su cliché cinematografici. LEGGI ANCHE >>>diventa più inclusivo con il generatore automatico di sottotitoli Maincharacter sucome conseguenza di un ...

Advertising

MagElecto : Che cos’è la sindrome di Stendhal? La potenza dell’arte ... Leggi l'articolo su - Pollydolce : Sindrome premestruale: che cos’è, sintomi, rimedi per alleviare i sintomi - Lucidaentropia : @BCooperlo @repubblica Oltre alla sindrome di tourette ed essere logorroico e noioso quanto in ossessionante ricerc… - ClioMakeUp : Sindrome premestruale, cos’è? ???????Come conviverci? ?? - francirisso : RT @valeriorosso: ?? New Podcast! 'Ep. #254 - Che cos'è la Sindrome di Asperger?' on @Spreaker #asperger #autismo #disturbo #hans #hansasper… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è sindrome «Mio figlio è omosessuale La Chiesa mi ha delusa» Corriere della Sera