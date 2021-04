'Coop per la cultura', abbonamento a prezzi scontati ai principali giornali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si tratta nello specifico di Avvenire, Corriere della Sera, Repubblica, Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole24Ore, Il Riformista, Il Tirreno, Gazzetta di Carpi, Gazzetta di ... Leggi su consumatrici (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si tratta nello specifico di Avvenire, Corriere della Sera, Repubblica, Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole24Ore, Il Riformista, Il Tirreno, Gazzetta di Carpi, Gazzetta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coop per 'Coop per la cultura', abbonamento a prezzi scontati ai principali giornali Un abbonamento cartaceo o digitale ai più autorevoli quotidiani e periodici italiani, a prezzi scontati. È l'iniziativa "Coop per la cultura", che il gruppo cooperativo riserva ai propri soci " una platea potenziale di circa 6,6 milioni di persone - con l'obiettivo di sostenere l'informazione di qualità e di dare un ...

ARRESTI PESCARA: PROCURATORE MANTINI, 'CONDOTTE INACCETTABILI IN PIENA EMERGENZA COVID' ... con funzioni di coordinatrice, della Cooperativa Sociale 'La Rondine', società del Consorzio Coop. Sociali S. G. S. vincitore di gara pubblica d'appalto per l'affidamento della gestione di residenze ...

I Cobas: "Alla Coop di Civitavecchia positivo oltre il 7 per cento del personale" TerzoBinario.it Società Commercianti Indipendenti Associati al Tar contro il Comune per i parcheggi di via della Fiera Coop. non potrà ottenere la restituzione dei 238.983,02 euro (secondo i ricorrenti non dovuti), su un totale di 657.308,53. «L’esenzione dal costo di costruzione è prevista per la realizzazione di ...

per scongiurare chiusura bar Coop Il Comune di Castelvetro impegnato per salvare dalla chiusura il Bar della Coop di via Bernini con gli annessi campo da bocce e zona verde. Stamattina un incontro con ...

