Contatta venditrice gioielli e la rapina minacciandola | arrestato 25enne

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Mette in vendita deidel valore di 18.400 euro su un sito on line e vieneta da un uomo che le chiede di visionarli, dandole appuntamento nel suo ufficio in Viale Giulio Cesare. La donna si presenta con il bracciale e l’anello oggetto della compravendita e li mostra al ragazzo che, dopo averli esaminati con attenzione, cerca di uscire dalla stanza con un pretesto: “mangiata la foglia”, la vittima si oppone e, a quel punto, ilestrae un coltello, la minaccia e si dilegua con il bottino. La donna si porta immediatamente negli uffici della Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto e da li’ partono le indagini degli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani. Gli investigatori riescono in pochi giorni a risalire all’identita’ dell’affittuario dell’ufficio nonostante questi avesse ...

