Calciomercato Napoli – Gattuso al capolinea, nonostante tutto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Napoli vola, ma il futuro di Gattuso è ormai segnato e dirà addio nel prossimo Calciomercato. Ecco le ultime notizie. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilvola, ma il futuro diè ormai segnato e dirà addio nel prossimo. Ecco le ultime notizie.

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - zazoomblog : Calciomercato Napoli – Gattuso al capolinea nonostante tutto - #Calciomercato #Napoli #Gattuso - PianetaMilan : #Calciomercato @sscnapoli – #Gattuso al capolinea, nonostante tutto - gilnar76 : #Juve-Napoli LIVE: squadre in ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MaestroniPietro : RT @PandArancio: @calciomercatoit @CiroTroise Quello non è il bus del Napoli, si vede pure lo stemma di calciomercato/.it Ma chi volete fre… -