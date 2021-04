Boxe | Si incrociano i destini tra i pesi massimi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dillian Whyte continua ad aumentare la pressione sull’ex campione deiWBC Deontay “Bronze Bomber” Wilder per una match in estate negli Stati Uniti. Whyte (28-2, 19 KO) ha vinto il titolo provvisorio WBC il mese scorso con la vittoria al quarto round contro Alexander Povetkin a Gibilterra, e ora vuole affrontare il contendente numero 1 WBC Wilder (42-1-1 , 41 KO). Il tempismo della ricerca di Whyte di una sfida con Wilder è strano tuttavia, poiché quest’ultimo sta ancora aspettando l’esito per il suo match con Tyson Fury, che ha scelto di non sfidarlo in una rivincita immediata dopo averlo battuto l’anno scorso. Deontay sta aspettando che il giudice decida se Fury DEVE affrontarlo di nuovo. C’è molto in gioco per Wilder nello scontro con Fury, e aspetterà che la mediazione si concluda. Nel frattempo, si vocifera che Wilder si ritirerà se il ...