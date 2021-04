Bayern Monaco-Psg 2-3, Mbappé: “Sfidavamo i migliori d’Europa, ringrazio i miei compagni” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “È stata una partita difficile contro quella che forse è la miglior squadra in Europa. Non è ancora finita, c’è ancora il ritorno e dobbiamo essere fiduciosi“. Così l’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, dopo la vittoria per 2-3 sul campo del Bayern Monaco. “Ho tanta pressione addosso ma questo è il calcio e devi provare piacere a scendere sul campo – ha aggiunto il francese, premiato MVP del match, ai microfoni della Uefa -. Grazie ai miei compagni quest’oggi ho segnato due gol e voglio continuare così. Se possiamo vincere la Champions? Ora l’unica cosa a cui pensare è la partita di ritorno“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “È stata una partita difficile contro quella che forse è la miglior squadra in Europa. Non è ancora finita, c’è ancora il ritorno e dobbiamo essere fiduciosi“. Così l’attaccante del PSG, Kylian, dopo la vittoria per 2-3 sul campo del. “Ho tanta pressione addosso ma questo è il calcio e devi provare piacere a scendere sul campo – ha aggiunto il francese, premiato MVP del match, ai microfoni della Uefa -. Grazie aiquest’oggi ho segnato due gol e voglio continuare così. Se possiamo vincere la Champions? Ora l’unica cosa a cui pensare è la partita di ritorno“. SportFace.

