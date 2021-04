AstraZeneca, l’Ema precisa: «Forte legame con gli eventi rari di trombosi». Ma i benefici superano i rischi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella conferenza stampa straordinaria per presentare le conclusioni sul vaccino AstraZeneca e i presunti legami con casi di trombosi verificatisi in alcuni Paesi europei, soprattutto tra donne under 60, l’Ema ha dichiarato che: «I benefici del vaccino di AstraZeneca, superano i rischi». l’Ema ha stabilito «che i casi riportati di trombosi dovranno essere indicati come possibili effetti collaterali» del vaccino. Successivamente, rispondendo alle domande dei media, la presidente del Prac, la commissione di valutazione del rischio dell’Ema, Sabine Straus, ha chiarito che dalla valutazione è emerso «che c’è un Forte legame tra il vaccino di AstraZeneca e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella conferenza stampa straordinaria per presentare le conclusioni sul vaccinoe i presunti legami con casi diverificatisi in alcuni Paesi europei, soprattutto tra donne under 60,ha dichiarato che: «Idel vaccino di».ha stabilito «che i casi riportati didovranno essere indicati come possibili effetti collaterali» del vaccino. Successivamente, rispondendo alle domande dei media, la presidente del Prac, la commissione di valutazione delo del, Sabine Straus, ha chiarito che dalla valutazione è emerso «che c’è untra il vaccino die ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - fattoquotidiano : ASTRAZENECA / VACCINO SENZA PACE Prima lo stop and go, con la sospensione e il successivo via libera. Poi di nuovo… - repubblica : Vaccini, trombosi rare ma possibili. L’ Ema non ferma AstraZeneca - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Non dimostrato un nesso con l'età tra gli eventi rari di trombosi ed AstraZeneca. Così i responsabili dell'Ema. Nessuna r… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'Ema: Legami tra Astrazeneca e trombosi rare. 'Sono effetti collaterali molto rari'. E ribadisce: I 'benefici' del vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Ema Astrazeneca, l'Ema: nesso tra vaccino e casi di trombosi rare. A rischio donne under 50 ilmessaggero.it