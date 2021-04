Astrazeneca, «Eventi nella norma»: Aifa e Oms frenano sulle trombosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Al momento non ci sono legami tra trombosi e vaccino Astrazeneca». A sottolinearlo ieri Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, direttore del dipartimento di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Al momento non ci sono legami trae vaccino». A sottolinearlo ieri Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, direttore del dipartimento di...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - HuffPostItalia : 'L'aspirina ha più eventi avversi rispetto ad Astrazeneca' - TgLa7 : L'Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa alle 16 sulle conclusioni della revisione del Comita… - DavideLicari4 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della commi… - leonard92571642 : RT @LaVeritaWeb: Astrazeneca, che è nell'occhio del ciclone, presenta in totale più eventi avversi. Ma per tutti i prodotti sono registrati… -