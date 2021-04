Zorzi raddoppia su Mediaset

(Di martedì 6 aprile 2021) Da mercoledì 7 aprile alle 20.45, al via suPlay (www..it) “Il Punto Z” che vede l’esordio alla conduzione di Tommaso, irriverente opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Il Punto Z” è un divertente late show che mixerà talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Nella prima puntata, collegamento con Maurizio Costanzo che terrà simpaticamente a battesimo il debutto di Tommaso. LEGGI ANCHE > Il caso del “non” libro diOspite in studio sarà invece Giulia Salemi. Si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e un tweet negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della ...

Così infatti, prendendo sempre spunto dal suo attuale ruolo ricoperto in quel dell' Isola dei Famosi , Tommasoi suoi impegni accaparrandosi la prima serata del mercoledì su Mediaset ...... IL LOOK DI ILARY - Come annuncia Ilary Blasi da studio, il reality questa settimana non: ... Serata frizzante per gli opinionisti in studio, Iva Zanichhi e Tommaso(i Zorzicchi, che ...L’aveva detto qualche settimana fa Tommaso Zorzi che presto avrebbe stupito il suo pubblico prendendo fra le mani il timone di un programma tutto e suo e la promessa è stata mantenuta. Andrà in onda ...Vediamo insieme che cosa sta succedendo in questo momento d’oro a Tommaso Zorzi e cosa c’entra il grande Maurizio Costanzo. Una volta terminato il Grande Fratello Vip, che lo ha portato alla vittoria ...