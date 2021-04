Zona rossa e arancione | regole | cosa può cambiare per bar e palestre

(Di martedì 6 aprile 2021) Ristoranti, bar,. Dopo il 20 aprile le, per chi è chiuso o costretto a stretti vincoli in, potrebberoparzialmente. “Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati”, ha detto prima di Pasqua il premier Mario Draghi. Il decreto in vigore da domani, oltre a riaprire ovunque la scuola fino alla prima media e a stabilire che fino al 30 aprile esisteranno solo, prevede che ogni valutazione -e quindi un eventuale allentamento di divieti e restrizioni- sia legato all’andamento dei contagi e della campagna di vaccinazione. Le cose possono“in ragione dell’andamento dell’epidemia, ...

In calo i decessi da coronavirus in Liguria ma restano ancora troppo alti i nuovi contagi. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra un solo decesso e 402 nuovi casi di contagio scoperti ...Le regioni ine inarancione I colori in vigore da oggi sono stati stabiliti dal monitoraggio di venerdì scorso. Sono in fascia: Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - ...Le scuole aperte nella 'nuova' zona rossa. Secondo l'ultimo decreto firmato dal Governo Draghi, la scuola in presenza è assicurata dall'infanzia e fino alla prima media. Anche in zona rossa confermata ...Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal DL 44, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per le stesse ...