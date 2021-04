Ubriaco maltratta e minaccia la moglie | “Ti ammazzo ti taglio la testa”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Ti.. tila”,di morte lapoliziotti hanno sanzionato 33enne per stato di ubriachezza. Il 33enne è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta e per mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Firmato a suo carico un ordine di allontanamento: per le prossime 48 ore non potrà fare

Per sfuggire al marito violento, ha trovato rifugio in casa di un'amica. L'uomo,fradicio, ha raggiunto l'abitazione, dove si trovava la donna, l'ha ripetutamente minacciata di morte, ed ha creato il caos. Tutto quanto è successo, la sera di Pasqua, in una palazzina di via ...Sabato scorso, l'uomo si è presentato ancora una voltae molesto, e la situazione è degenerata fino all'intervento della polizia allertata dal padre della vittima che sentiva le urla e le ...“Ti ammazzo .. ti taglio la testa”, ubriaco maltratta e minaccia di morte la moglie poliziotti hanno sanzionato 33enne per stato di ubriachezza. Il 33enne è stato anche sanzionato per ubriachezza ...Per sfuggire al marito violento, ha trovato rifugio in casa di un’amica. L’uomo, ubriaco fradicio, ha raggiunto l’abitazione, dove si trovava la donna, l’ha ripetutamente minacciata di morte, ed ha cr ...