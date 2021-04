“Torniamo alla nostra normale vita sociale” Il video che spopola in rete

(Di martedì 6 aprile 2021) Cambiare punto di vista, la prospettiva, a volte può servire per vedere le cose in una maniera diversa e, conseguentemente, realizzarle con una consapevolezza diversa. È diventato virale uncon cui alcuni cittadini tedeschi esortano gli auditori al ritorno ad una “”. “. Apri i tuoi negozi i tuoi centri culturali, i teatri, le sale musicali. Preveniamo ulteriori dannisocietà”. Per far arrivare alle persone il loro messaggio e far capire perchè è giusto che sia così, hanno utilizzato quella che per alcuni è stata una trovata geniale. Innalzando un’asta hanno cercato di spiegare in maniera pratica e visiva quello che secondo loro è ...

Advertising

arique80 : @vfeltri Torniamo al più presto alla gestione centralizzata. Le regioni sono state un delusione mostruosa. sono ser… - paoloigna1 : RT @supermik14: @mafedebaggis @diegofornero @patcarrarini @nomfup @antoniopalmieri @paoloigna1 @lucarallo @aldoceccarelli @fnicodemo @claud… - supermik14 : @mafedebaggis @diegofornero @patcarrarini @nomfup @antoniopalmieri @paoloigna1 @lucarallo @aldoceccarelli… - MiyakeEau : RT @MBolzoni4: @MiyakeEau Buongiorno Lilla..passata la Pasqua torniamo alla nostra vita di sempre..buona giornata ??? - MBolzoni4 : @MiyakeEau Buongiorno Lilla..passata la Pasqua torniamo alla nostra vita di sempre..buona giornata ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Torniamo alla

L'HuffPost

Anzi, per essere più chiari,subito ad Hegel e facciamolo incontrare con Ted. Dialettica ... Ted innamorato di Robin e dell'amore, si prodiga in mille sotterfugi per avvicinarsiragazza ...Affidarsi semplicemente al concetto di giustizia privata, e quifrase iniziale di questa recensione, non basta. Come per un cambiamento,base ci deve essere un barlume di ...I numeri: in Campania 484.731 (e 460.262 in Dad) Il governo ha stabilito che anche in zona rossa possono riprendere le lezioni in presenza fino alla prima media. Sarà una prova p ...Addio!” targata Discovery for Good, torna sugli schermi di Discovery per promuovere una cultura del riciclo. Proseguirà poi, nei prossimi mesi, con altri appuntamenti, in onda sempre in occasione ...