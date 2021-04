Tg Musica | edizione del 6 aprile 2021

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) Si farà in presenza e con il pubblico. L’Eurovision Song Contest torna alla dimensione live che l’ha reso famoso in tutto il mondo, dopo il rinvio della scorsa edizione realizzata da remoto e come evento di solidarietà alle vittime del Covid-19. Il governo olandese ha dato il via libera alla presenza di 3500 persone alla Ahoy Arena di Rotterdam, dove la kermesse quest’anno è in programma dal 18 al 22 maggio. Unica condizione per i presenti sarà un tampone negativo prima di entrare. L’Eurovision sarà il primo evento in presenza dall’inizio della pandemia di Coronavirus e sicuramente un buon esperimento per quello che sarà il futuro della musica dal vivo, ferma da ormai oltre un anno. ULTIMO SI ESIBISCE AL COLOSSEO E PRESENTA IL SUO NUOVO SINGOLO