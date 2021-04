Sileri continua a tifare per il lockdown: “Ma quali riaperture! Resta tutto fermo” (Di martedì 6 aprile 2021) Nel governo ci sono i fan delle chiusure. E mentre in queste ore da nord a sud si moltiplicano le manifestazioni legate a #ioapro, con i ristoratori che provano a riaprire per sopravvivere, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri comunica che di riaprire non se ne parla. “Adesso siamo esattamente al picco della terza ondata. A fine aprile arriveremo a 500 mila somministrazioni al giorno e inizieremo a vedere anche i primi effetti delle vaccinazioni, come l’allentamento della pressione sui reparti ospedalieri. Sarà la curva decisiva”. Intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione “24Mattino” in onda sulle frequenze di Radio24, il sottosegretario alla Salute ha confermato che si dovrà rimanere chiusi fino al 30 aprile almeno.



