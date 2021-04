Renzi | “Mia moglie vaccinata ora è positiva al Covid”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena. Ha preso ilEmanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese che si era, con AstraZeneca. Ma si può prendere ilanche dopo il vaccino”. Lo ha raccontato Matteoa L’aria che tira. “Io e mio figlio siamo andati in albergo -ha proseguito-. Ma non abbiamo avuto problemi. Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perché il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa, ma il messaggio è: vaccinatevi!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Orizzonte Scuola

'La? È diventato positivo mio di 18 anni poi che però ora è pronta per il rientro a . Si può ... ha detto il leader di Iv Matteoa L'Aria che tira su La 7 , spiegando che la moglie si era ..."Lo ha preso mio figlio di 18 anni e poimoglie che ha fatto AstraZeneca. Ma si può prendere il virus anche dopo il vaccino, quindi siate ... Lo ha raccontato Matteoa L'aria che tira. "Io e ...Il leader di Italia Viva racconta a La7 la sua Pasqua in albergo perché la moglie (vaccinata con AstraZeneca) e il figlio 18enne sono risultati positivi ..."Lady Renzi" accusa pochi sintomi ... Di conseguenza, ha detto, "io e il mio figlio grande abbiamo dormito in albergo a Firenze a Pasqua, a un certo punto siamo andati a trovarli a distanza, loro in ...