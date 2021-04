Remuzzi: "AstraZeneca funziona, ma per gli under 50 meglio un altro vaccino, se c'è" (Di martedì 6 aprile 2021) “In generale AstraZeneca funziona benissimo per tutte le categorie di persone e protegge nella malattia grave al 100%, anche sopra i 60 anni, ma esiste un problema piccolo nelle dimensioni ma reale: questo vaccino nelle persone che hanno tra i 20 e i 50 anni, per il 90% donne, può indurre una forma rarissima di trombosi del seno venoso cerebrale”. Lo ha affermato Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, intervenendo ad “Agorà” su Raitre. “Si tratta di una malattia nuova, che non si conosceva prima - ha spiegato Remuzzi - pur somigliando a certe malattie rare. Adesso che si conosce è possibile una diagnosi precoce, in laboratorio, ed è possibile curarla ma non in tutti gli ospedali: ecco perché quella fascia d’età, se ci fossero vaccini a disposizione, secondo me ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “In generalebenissimo per tutte le categorie di persone e protegge nella malattia grave al 100%, anche sopra i 60 anni, ma esiste un problema piccolo nelle dimensioni ma reale: questonelle persone che hanno tra i 20 e i 50 anni, per il 90% donne, può indurre una forma rarissima di trombosi del seno venoso cerebrale”. Lo ha affermato Giuseppe, direttore dell’istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, intervenendo ad “Agorà” su Raitre. “Si tratta di una malattia nuova, che non si conosceva prima - ha spiegato- pur somigliando a certe malattie rare. Adesso che si conosce è possibile una diagnosi precoce, in laboratorio, ed è possibile curarla ma non in tutti gli ospedali: ecco perché quella fascia d’età, se ci fossero vaccini a disposizione, secondo me ...

Advertising

MacriMas : RT @HuffPostItalia: Remuzzi: 'AstraZeneca funziona, ma per gli under 50 meglio un altro vaccino, se c'è' - HuffPostItalia : Remuzzi: 'AstraZeneca funziona, ma per gli under 50 meglio un altro vaccino, se c'è' - EmMicucci : #Coronavirus #AstraZeneca #Remuzzi per donne sotto 50 anni preferire altro vaccino. Rischio di nuova malattia (sim… - tormalina33 : RT @rosanna_357: @giulianol Remuzzi è comprensibilmente obbligato alla “diplomazia” nei confronti del Governo e dei suoi consulenti... però… - rosanna_357 : @giulianol Remuzzi è comprensibilmente obbligato alla “diplomazia” nei confronti del Governo e dei suoi consulenti.… -