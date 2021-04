Ranocchia | «Un piacere vedere la corsa di Hakimi Siamo un gruppo fantastico»

(Di martedì 6 aprile 2021) Andreaè il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sassuolo: queste le parole del difensore Andreaè il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sassuolo: queste le parole del difensore nerazzurro.DEL PASSATO – «Se potessi parlare con l’Andreadi inizio carriera gli direi di impegnarsi ogni giorno, di non smettere mai di sognare, di non arrendersi, di ascoltare i consigli delle persone più grandi e di migliorarsi sempre». AVVERSARIO PIÙ FORTE – «L’avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere come compagno di squadra: Diego Milito. Un calciatore incredibile». SPOGLIATOIO – «Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è un. Ci diamo molta ...

6,5 Barrow lo impegna, ma se la cava con mestiere ed esperienza. Non scontato, visto che ... Persempre di più a Conte (16' st Gagliardini 6: un paio di buone aperture e un giallo per ...