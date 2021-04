Pensionato derubato e portafoglio svuotato | due arresti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato una coppia di cittadini romeni, lui di 41 anni e lei 21enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, per i reati di indebito utilizzo di bancomat in concorso; false dichiarazioni sulla propria identita’; possesso di documenti di identificazione falsi. I militari sono intervenuti in un supermercato di viale Guglielmo Marconi, dove i due, dopo aver pagato regolarmente l’importo di circa 450 euro, alle casse del supermercato, sono stati fermati dai Carabinieri che li attendevano all’uscita. Sul posto i militari hanno rinvenuto, oltre alle due vistose buste piene di generi alimentari ed alcolici, anche la somma in contanti di 915 euro. I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di appurare che la spesa pagata precedentemente ed il denaro trovato in possesso della coppia, era stato addebitato ad una ...