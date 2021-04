Peacemaker: John Cena usa il set della serie per un'intervista (Di mercoledì 7 aprile 2021) John Cena è apparso nuovamente in versione Peacemaker in un'intervista rilasciata a Stephen Colbert direttamente dal set della serie di HBO Max. Peacemaker è il personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad: Missione Suicida e nella nuova serie prodotta da HBO Max e in un'intervista rilasciata a Stephen Colbert la star ha mostrato il set dello show. L'attore, che da giorni appare come ospite mentre indossa il costume di sCena divertendo anche il regista James Gunn, è intervenuto nel talk show dagli spazi usati per le riprese. John Cena, entrato in sCena al The Late Show With Stephen Colbert passando attraverso un poster di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021)è apparso nuovamente in versionein un'rilasciata a Stephen Colbert direttamente dal setdi HBO Max.è il personaggio interpretato dain The Suicide Squad: Missione Suicida e nella nuovaprodotta da HBO Max e in un'rilasciata a Stephen Colbert la star ha mostrato il set dello show. L'attore, che da giorni appare come ospite mentre indossa il costume di sdivertendo anche il regista James Gunn, è intervenuto nel talk show dagli spazi usati per le riprese., entrato in sal The Late Show With Stephen Colbert passando attraverso un poster di ...

