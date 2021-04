OPA Creval, adesioni al 6/04/2021 (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 6 aprile 2021, sono state presentate 1.110 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 1.882 richieste di adesioni, pari allo 0,00275% dell’offerta. L’offerta iniziata il 30 marzo 2021 terminerà il prossimo 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 6 aprile, sono state presentate 1.110 richieste di, che portano complessivamente a 1.882 richieste di, pari allo 0,00275% dell’offerta. L’offerta iniziata il 30 marzoterminerà il prossimo 21 aprile. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprilenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

