No More Heroes III sarà il protagonista di un livestream questa settimana

Eurogamer_it : I fan di #NoMoreHeroesIII possono aspettarsi novità questa settimana. - NPlayerItalia : No More Heroes III: annunciato il live streaming dedicato al titolo - GameIndustry_IT : No More Heroes III - Annunciata nuova diretta streaming - NintendOnTweet : No More Heroes 3, giovedì si terrà un evento in live streaming dedicato alla saga

Marvelous , publisher di Grasshopper Manufacture , studio di sviluppo dietro l'attesissimo NoIII , ha annunciato che un nuovo live stream interamente dedicata alla produzione si terrà in data 8 aprile alle ore 14.00 italiane . Per seguire la diretta, vi basterà andare a questo ...... Switch) " 6 aprile Before Your Eyes (PC) " 8 aprile Scarlet Hood and the Wicked Wood (PC) " 8 aprile The Legend of: Trails of Cold Steel IV (PC, Switch) " 9 aprile Say No!(PC, ...I fan degli iconici giochi No More Heroes possono aspettarsi a breve novità. Anche se mancano ancora mesi al terzo episodio della serie principale di No More Heroes, il publisher Marvelous Inc. ha ann ...Marvelous ha annunciato che giovedì 8 aprile si terrà una diretta streaming dedicata a No More Heroes 3. Nel corso della presentazione, che potrà essere seguita su YouTube (player di seguito) o ...