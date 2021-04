Nazionale femminile | positive tre calciatrici del Sassuolo | Bertolini convoca Pettenuzzo e Soffia

(Di martedì 6 aprile 2021) Lasta preparando a Coverciano le due sfide amichevoli contro l’Islanda, in programma sabato 10 e martedì 13 aprile allo stadio Enzo Beazot. La Ct Milenadovrà tuttavia fare a meno di tredel, ossia Filangeri, Lenzini e Orsi:al Covid-19, sono al momento in quarantena. Stesso discorso per la calciatrice della Juventus Bonansea. Le quattro sono state escluse dalla lista dellete e al loro posto sono state chiamate il difensore della Roma Teclae la sua compagna di squadra Angelica. SportFace.

