**Migranti: Orfini, 'Draghi soddisfatto da Libia? Inaccettabile'**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Draghi ha espresso 'soddisfazione' per quello che la Libia fa sul salvataggio dei migranti. Significa dirsi soddisfatti della sistematica violazione dei diritti umani. Era Inaccettabile quando lo dicevano i suoi predecessori. È Inaccettabile anche oggi che a dirlo è lui". Lo scrive Matteo Orfini del Pd su twitter.

