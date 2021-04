Michelle Hunziker fa gli auguri a Tomaso Trussardi | oggi è il suo compleanno Foto

(Di martedì 6 aprile 2021)riprende la scena, glicon una rosa rossa, simbolo del loro amore e della passione che li lega ().il “Truss, come lo chiama, compie 38 anni e si festeggia sul terrazzo di casa a Bergamo. E’ il festeggiato a occuparsi del pranzo, immaginiamo un barbecue, la passione del marito di. “38… mi stai raggiungendo” ride soddisfatta la showgirl enon ha dubbi: “Invecchiare è l’unico modo per non morire, non ce ne sono altri”. Una dichiarazione d’amore dopo l’altra al suo maritino che riempie di complimenti e il tutto finisce tra le storie di Instagram. GLIDI AURORA ...

Inoltre ha aggiunto che non capisce come mai la figlia di Eros Ramazzotti eabbia ricevuto critiche per questa sua denuncia. "Trovo che abbia profondamente ragione, è una cosa che ...Tomaso Trussardi oggi, 6 aprile 2021, compie 38 anni einnamoratissima gli fa una sorpresa di compleanno, mentre entrambi sono a casa a Bergamo . I due, sempre più uniti, stanno insieme da oltre 10 anni e insieme hanno due figlie. La ...Grande festa in casa Trussardi – Hunziker: oggi è il compleanno di Tomaso Trussardi. L’imprenditore italiano spegne trentotto candeline e, per l’occasione, Michelle Hunziker ha deciso di fargli gli ...Tomaso Trussardi oggi, martedì 6 aprile, compie 38 anni. Michelle Hunziker regala al marito per il compleanno una romanticissima sorpresa: l’imprenditore resta a bocca aperta. Tomaso Trussardi compie ...