Mercatali in protesta sull’autostrada del Sole | traffico in tilt in Campania

(Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Decine di operatori mercatali stanno protestando bloccando l’autostrada del Sole. La manifestazione è partita da diverse località della Campania, in particolare da comuni del casertano e del nolano. I commercianti si stanno recando a Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato Ana Ugl e, diretti verso la Capitale, si muovono a passo d’uomo, suonando i clacson di furgoncini e automobili. Il traffico è in tilt da quando, all’altezza di Caserta Sud, i mercatali sono scesi in strada impedendo il passaggio delle auto. Su un furgone sono stati affissi dei cartelli con la scritta “Ridateci Conte” e “Sindaci incapaci”, mentre i manifestanti urlano “Lavoro” e “Non molleremo mai”.

johnnybambin : Quando la dovevano fa i mercatali la protesta di blocco dell'A1? Ovviamente quando io dopo mesi devo uscire da Napo… - CarocciaPaolo : @VincenzoDeLuca bloccato in autostrada dalle protesta dei mercatali contro le sue decisioni...quando si dice giust… - Casertasera : ESPLODE LA PROTESTA DEI MERCATALI SULL’A1, NEL CASERTANO. CHIEDONO DI ESSERE SENTITI A ROMA.DISAGI AL TRAFFICO - stebiakun79 : RT @FrancescoCoccoT: Insieme ai mercatali, ci sono ristoratori, proprietari di bar e palestre. #zonarossa #Speranzadimettiti Protesta con… - T7TorreSette : #autostrada Autostrada A1 Roma-Napoli bloccata: in corso protesta degli operatori mercatali -

Hanno bloccato la Roma - Napoli fermando i furgoni sulla carreggiata, nel Casertano. Circa 200stamattina hanno aderito allapromossa dalla sigla Ana - Ugl. Un ampio tratto della A1 è stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale che invita gli automobilisti a ...Unadegli operatori delle areeaderenti alla sigla Ana - Ugl e' in corso sull'autostrada A1 Roma - Napoli, in territorio casertano. Un ampio tratto e' stato interdetto alla circolazione ...CASERTA – Una protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl e’ in corso sull’autostrada A1 Roma-Napoli ( LEGGI QUI ). Un ampio tratto e’ stato interdetto alla circolazione ...Una protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull'autostrada A1 Roma-Napoli, in territorio casertano. Un ampio ...