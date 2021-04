Marte pianeta che trema | rilevati più di 500 terremoti in due mesi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Anche susi verificano i. Il rover Perseverance, atterrato lo scorso mese di febbraio sulRosso, ha iniziato a spedire alla Nasa numerose informazioni sullo stesso, fra cui appunto la rivelazione dei: quante scosse (Foto Esa)Stando a quanto riportato da Yahoo, gli eventi tellurici si sono verificati in una area chiamata Cerberus Fossae, le fosse di Cerbero, ed hanno avuto una magnitudo non esageratamente forte. Il lander InSight dell’agenzia spaziale ha infatti registrato una doppia magnitudo di 3.3 gradi e 3.1 sulla scala Richter, e in precedenza ne erano stati segnalati altri due nella stessa località di magnitudo 3.5 e 3.6. In totale fino ad oggi sono stati registrati più di 500 diversi, ma solo quelli ...